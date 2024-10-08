Мирра Андреева вышла во второй круг «тысячника» в Ухане

19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она обыграла китаянку Ван Сиюй (99-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

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Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Андреева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету Сиюй два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Мирра сыграет со своей старшей сестрой Эрикой. Андреевы сыграют друг против друга впервые на турнире WTA.