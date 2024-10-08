Мирра Андреева назвала кошмаром предстоящий матч с сестрой

Российская теннисистка Мирра Андреева считает кошмаром предстоящую игру со своей сестрой Эрикой во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане. Комментарий спортсменки предоставила ТАСС пресс-служба WTA.

Во вторник Андреева со счетом 7:6 (7:5), 6:3 обыграла представительницу Китая Ван Сиюй в первом раунде турнира в Ухане. В матче второго круга 17-летняя Мирра Андреева встретится со старшей сестрой 20-летней Эрикой Андреевой. Сестры Андреевы ранее ни разу не играли между собой на турнирах WTA.

"В последний раз мы играли друг с другом неофициальный матч, не какие-то упражнения, а именно матч, года три назад или пять лет назад, я тогда выиграла. Предстоящая игра будет для меня кошмаром. К тому же, это будет странный матч - она знает, что я делаю на корте, а я знаю, как играет она. Для зрителей будет весело, но для нас обеих будет довольно стрессовая игра, и для наших родителей - особенно", - сказала Андреева.

Эрика Андреева занимает 70-е место в мировом рейтинге, Мирра Андреева располагается на 19-й строчке.