Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае, обыграв Циципаса

Завершился матч четвёртого круга хардового турнире категории «Мастерс» в Шанхае, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) в двух сетах обыграл 12-го номера рейтинга ATP Стефаноса Циципаса из Греции (10-й посев) — 7:6 (7:3), 6:3.

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В матче 1/4 финала в Шанхае Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Напомним, турнир Masters-96 проходит в Шанхае со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.