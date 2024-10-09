Александрова обыграла Калинскую во 2-м круге «тысячника» в Ухане

33-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла победительницей в российском дерби на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче второго круга она обыграла Анну Калинскую (12-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1.

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Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Александрова выполнила девять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Калинской один эйс, 10 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

В третьем круге «тысячника» в Ухане Екатерина Александрова сыграет с американской теннисисткой Хейли Баптист (102-й номер рейтинга WTA).