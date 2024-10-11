Кори Гауфф вышла в полуфинал «тысячника» в Ухане

10 октября на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане завершился матч третьего круга между четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф из США (четвёртый посев на турнире) и 17-й в мировом рейтинге украинкой Мартой Костюк (13-й посев на турнире). Встреча закончилась победой Гауфф в двух партиях — 6:4, 6:1.

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Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. Гауфф два раза подала навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. Костюк выполнила один эйс при четырёх двойных ошибках и выиграла свой единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

В четвертьфинале «тысячника» в Ухане Гауфф встретится с 45-й ракеткой мира Магдой Линетт из Польши, которая в третьем круге обыграла в двух сетах 11-ю в рейтинге WTA и восьмую сеяную российскую теннисистку Дарью Касаткину — 6:2, 6:3.