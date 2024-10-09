Аманда Анисимова снялась с турнира в Ухане

39-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова снялась с турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Причиной отказа от продолжения участия в соревнованиях стала травма левого бедра.

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Анисимова прошла первый круг, победив испанку Кристину Букшу (6:2, 6:4). Во втором раунде она должна была сыграть с 17-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк.

Таким образом, Костюк прошла в третий круг соревнований в Ухане без борьбы. За выход в четвертьфинал она поборется с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Напомним, на прошлой неделе американка выиграла турнир аналогичной категории в Пекине.