Кудерметова проиграла во 2-м круге турнира WTA-1000 в Ухане

63-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче второго круга она в двух сетах уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майя (12-й номер мирового рейтинга) — 1:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету бразильянки один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В 1/8 финала соревнований в Ухане Хаддад-Майя сыграет с 27-й ракеткой мира Магдаленой Френх из Польши, которая в своём матче второго круга победила американку Эмму Наварро (8-я в рейтинге WTA).