Медведев высказался о проблеме, из-за которой брал медицинский тайм-аут

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему взял медицинский тайм-аут по ходу матча четвёртого круга на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

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— Нас всех очень беспокоит твоё плечо. Ты брал медицинский тайм-аут, как плечо себя ощущает сейчас?

— Да ничего страшного. Всё время, когда берёшь медицинский тайм-аут, особенно после выигрышного тай-брейка, когда ты следующим подаёшь, знаешь, что не факт, что это тебе поможет. Но почувствовал небольшую, скажем так, боль или даже дискомфорт, и понимал, что вдруг три сета, тогда лучше сделать это сейчас, чем делать это после второго сета. Потом вышел подавать, в первом гейме ритм потерял немного, первые подачи не попали, проиграл брейк. Начал думать, правильно ли я взял это физио, но в общем в сумме ничего серьёзного, матч выиграл, поэтому ничего страшного. И с плечом всё будет нормально, — сказал Медведев в эфире YouTube-шоу «БОЛЬШЕ!».