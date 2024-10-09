Соболенко отреагировала на слова китайских фанатов, назвавших её горой для Чжэн Циньвэнь

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко мило отреагировала на слова китайских фанатов. Они назвали её горой, которую местная теннисистка Чжэн Циньвэнь (седьмая в рейтинге WTA) ещё предстоит преодолеть.

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«Я продолжу работать, чтобы убедиться, что она не сможет преодолеть эту гору», — сказала теннисистка в интервью China Xinhua News.

Ранее Соболенко вышла в третий круг турнира в Ухане, обыграв Синякову со счётом 6:4, 6:4. За выход в четвертьфинал «тысячника» белорусская теннисистка поборется с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (35-я ракетка мира).

Чжэн Циньвэнь также вышла в стадию 1/8 финала соревнований в Ухане. Далее ей придётся сразиться с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес, обыгравшей в своём матче второго круга россиянку Камиллу Рахимову.