Ольховский объяснил, за счет чего Медведев обыграл Циципаса в Шанхае

Бывший теннисист Андрей Ольховский считает, что россиянин Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса за счет психологической уверенности.

В среду в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае Медведев победил Циципаса со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

— Это не было легкой прогулкой для Даниила — Циципас оказал сопротивление. Как обычно и бывает в таких матчах, основной козырь к победе — это психологическая уверенность. Медведев сейчас психологически уверен, в игре с Циципасом это сработало. Все‑таки Стефанос сейчас не находится в той форме, когда он стоял в пятерке (рейтинга ATP), — цитирует Ольховского «Чемпионат».

В следующем круге турнира Медведев сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.