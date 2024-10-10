Александрова и Синякова выиграли матч 1/8 финала турнира в Ухане

Российская теннисистка Екатерина Александрова и представительница Чехии Катержина Синякова вышли в четвертьфинал парного турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Во втором круге они обыграли итальянский дуэт Сара Эррани/Жасмин Паолини — 4:6, 6:4, 10:8.

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Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Российско-чешская пара ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету их соперниц один эйс, столько же двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Напомним, Сара Эррани и Жасмин Паолини являются чемпионками Олимпийских игр — 2024 в парном разряде. В финале они обыграли россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

В следующем раунде соревнований в Ухане Александрова и Синякова встретятся с дуэтом Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания).