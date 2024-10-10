Надаль объявил о завершении карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение завершить игровую карьеру. Последним турниром в истории бывшей первой ракетки мира в одиночном разряде станет Кубок Дэвиса.

38-летний Надаль записал видеообращение с благодарностью болельщикам на 12 языках мира.

Кубок Дэвиса пройдет в Испании с 19 по 24 ноября. В четвертьфинале испанская сборная выступит против команды Нидерландов.

Рафаэль Надаль являлся первой ракеткой мира в одиночном разряде на протяжении 209 недель за карьеру. Испанец 22 раза побеждал на турнирах Большого шлема.