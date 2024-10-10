Надаль объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль является уникальным спортсменом, на которого будут равняться как на трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

В четверг Надаль объявил о том, что завершит карьеру после Кубка Дэвиса в ноябре.

"Двух таких звезд не бывает, это уникальный спортсмен мирового уровня. В прыжках в высоту спортсмены поднимают планку на один см, так вот их тройка вместе с Новаком Джоковичем (победителем 24 турниров Большого шлема - прим. ТАСС) и Роджером Федерером (победителем 20 турниров Большого шлема - прим. ТАСС) все время поднимала эту планку и задала очень высокий стандарт в мировом теннисе. Надаль очень интересный, самобытный, грамотный человек. Я у него все время учился, он феноменально попадал в "девятки", так умел делать только он, и я этому тренировки посвящал со своими учениками", - сказал Камельзон.

"Мы увидим его еще на Кубке Дэвиса, думаю, там его хорошо проводят. Всему свое время, рано или поздно приходится уходить. Надаль - это образ, на который будут равняться как на великого футболиста Пеле. Хочется пожелать ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности", - добавил собеседник агентства.

Надалю 38 лет, испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету Надаля 92 победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 22 - на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Джоковичу. Испанец является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом - в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.