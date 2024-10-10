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Камельзон сравнил Надаля с Пеле

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль является уникальным спортсменом, на которого будут равняться как на трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

Надаль объявил о завершении карьеры
© ТАСС

В четверг Надаль объявил о том, что завершит карьеру после Кубка Дэвиса в ноябре.

"Двух таких звезд не бывает, это уникальный спортсмен мирового уровня. В прыжках в высоту спортсмены поднимают планку на один см, так вот их тройка вместе с Новаком Джоковичем (победителем 24 турниров Большого шлема - прим. ТАСС) и Роджером Федерером (победителем 20 турниров Большого шлема - прим. ТАСС) все время поднимала эту планку и задала очень высокий стандарт в мировом теннисе. Надаль очень интересный, самобытный, грамотный человек. Я у него все время учился, он феноменально попадал в "девятки", так умел делать только он, и я этому тренировки посвящал со своими учениками", - сказал Камельзон.

"Мы увидим его еще на Кубке Дэвиса, думаю, там его хорошо проводят. Всему свое время, рано или поздно приходится уходить. Надаль - это образ, на который будут равняться как на великого футболиста Пеле. Хочется пожелать ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности", - добавил собеседник агентства.

Надалю 38 лет, испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету Надаля 92 победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 22 - на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Джоковичу. Испанец является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом - в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Теннис
Рафаэль Надаль