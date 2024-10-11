Российский теннисист Даниил Медведев назвал двух лучших теннисистов на данный момент.

© Чемпионат.com

«Синнер играет хорошо, и я думаю, что на данный момент он и Карлос Алькарас, наверное, лучшие в мире. Но, как я уже сказал, все мы знаем, на что способен Новак Джокович, и он доказал это на Олимпиаде снова, особенно победив Карлоса в финале.

Синнер хорошо подаёт, он подаёт гораздо лучше, чем раньше. Я думаю, у него какая-то сумасшедшая статистика, он почти никогда не проигрывает до четвертьфинала и т. д., так что, да, он отличный игрок», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае.

Самые долгие теннисные матчи