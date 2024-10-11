Джокович оценил свои шансы на финал в Шанхае

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, находится ли он на идеальном уровне, чтобы выиграть 100-й титул, играя на турнире категории «Мастрес» в Шанхае (Китай).

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«Идеальный уровень — понятие весьма относительное. Думаю, что всегда можно добиться большего, но я также считаю, что на этом турнире играл очень хорошо. Михельсен стал отличным испытанием, а сегодня был очень сложный матч с отличной подачей. Завтра встречаюсь с другим отличным подающим, Фрицем, так что должен быть готов к ещё одному тяжелому, напряжённому матчу. Надеюсь быть свежим, тем более что мы выходим в финальный отрезок турнира. Надеюсь, мне удастся завоевать путёвку в финал», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, Новак Джокович на «Мастерсе» в Шанхае в четвертьфинале обыграл чешского теннисиста Якуба Меншика со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:4. За выход в финал серб поспорит с американцем Тейлором Фрицем.