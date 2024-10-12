Соболенко отыграла у Гауфф сет и три брейка и третий раз вышла в финал в Ухане

Вторая ракетка мира Арина Соболенко победила №4 Коко Гауфф в полуфинале в Ухане – 1:6, 6:4, 6:4. Счет в личных встречах стал 4:4.

Во втором сете Соболенко три раза отыгрывала брейк, уступая 0:1, 1:2 и 3:4; в решающем сете она вела 4:1, но Гауфф сравняла счет.

Соболенко допустила в матче две двойных ошибки, Гауфф – 21, в том числе по девять во втором и третьем сете.

Соболенко выиграла 19 из последних 20 матчей и прервала девятиматчевую победную серию Гауфф.

Для Соболенко это 16-я подряд победа в Ухане (она чемпионка 2018-го и 2019-го). Теперь она вместе с Элисон Риск и Еленой Янкович лидирует по количеству финалов в Китае: у каждой по шесть.

Белоруска вышла в седьмой финал в сезоне. Кроме того, для нее это 10-й финал на уровне WTA 1000.