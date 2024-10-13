Соболенко выиграла турнир WTA в Ухане

Белоруска Арина Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:3 в пользу Соболенко, выступавшей на турнире под первым номером посева. Чжэн Циньвэнь была посеяна под пятым номером. Соболенко в третий раз выиграла турнир в Ухане.

Соболенко 26 лет, она является второй ракеткой мира, на счету спортсменки 17 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). Белорусская теннисистка выиграла третий турнир Большого шлема, ранее спортсменка дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024). В 2023 году Соболенко дошла до финала Открытого чемпионата США, где проиграла американке Коко Гауфф. Также Соболенко дважды побеждала на турнирах Большого шлема в парном разряде - на открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021).

Чжэн Циньвэнь 22 года, она располагается на 7-й позиции в мировом рейтинге и является обладательницей трех титулов WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. В этом же году она выиграла олимпийский турнир в Париже в одиночном разряде.

Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000, престижнее только соревнования Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Общий призовой фонд турнира составляет $3,2 млн.