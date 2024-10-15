Борис Беккер рассказал, в чем Карлос Алькарас превосходит Янника Синнера

Бывший теннисист шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер высказался о соперничестве первой и второй ракеток мира итальянца Янника Синнера и Карлоса Алькараса из Испании.

© Чемпионат.com

«Синнер проигрывал Карлосу, потому что испанец может играть со скоростью выше, чем у Янника, но не с таким постоянством. Тем не менее когда Алькарас играет в теннис на самом высоком уровне, Яннику становится трудно победить его. Когда вы боретесь за первую строчку в рейтинге, за «Шлемы», вы делаете всё возможное, чтобы превзойти своего соперника и повысить уровень, как это делает Карлос», — приводит слова Беккера La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Алькарас стал победителем недавнего хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), обыграв в финале Синнера со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Счёт личных встреч в противостоянии итальянского и испанкого теннисистов — 7-4 в пользу Алькараса.