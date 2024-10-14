Рублев выпал из топ-6 рейтинга ATP, Медведев сохранил пятое место

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев с 4 110 очками опустился с шестого на седьмое место в рейтинге ATP, сообщила пресс-служба организации.

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На «Мастерсе» в Шанхае Рублев в первом раунде проиграл чеху Якубу Меншику (7:6, 4:6, 3:6), из-за чего потерял 590 очков. В рейтинге ATP россиянина опередил американец Тейлор Фритц, в чьем активе 4 415 очков.

Даниил Медведев, дошедший в Шанхае до четвертьфинала, сохранил за собой пятую строчку рейтинга ATP. В активе россиянина 5 530 очков. Выше него располагаются серб Новак Джокович (6 210), немец Александр Зверев (6 795), испанец Карлос Алькарас (7 120) и итальянец Янник Синнер (11 920).