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Соболенко возглавила чемпионскую гонку WTA, Калинская отыграла одну позицию

Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соболенко возглавила чемпионскую гонку WTA, Калинская отыграла одну позицию
©  Матч ТВ

Обновленная версия сезонного рейтинга была опубликована в понедельник на сайте организации. Соболенко, победившая на турнире категории WTA 1000 в Ухане (Китай), опередила польку Игу Швентек.

Также на одну позицию в чемпионской гонке поднялась россиянка Анна Калинская, которая теперь идет на 13‑м месте. Еще одна представительница России Дарья Касаткина сохранила десятую строчку.

Чемпионская гонка WTA от 14 октября:

1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9091 очко

2 (1). Ига Швентек (Польша) — 8285

3 (4). Кори Гауфф (США) — 5348

4 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5144

5 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4873

6 (6). Джессика Пегула (США) — 4705

7 (8). Чжэн Цинвень (Китай) — 4050

8 (7). Эмма Наварро (США) — 3568

9 (9). Даниэлла Коллинз (США) — 3176

10 (10). Дарья Касаткина — 2928…

13 (14). Анна Калинская — 2645

17 (15). Диана Шнайдер — 2414…

18 (19). Мирра Андреева — 2253…

24 (24). Людмила Самсонова — 1885…

26 (29). Екатерина Александрова — 1798…

28 (25). Анастасия Павлюченкова — 1776…

35 (35). Анастасия Потапова — 1482…

63 (61). Вероника Кудерметова — 838…

68 (78). Эрика Андреева — 775…

70 (76). Камилла Рахимова — 739…

84 (82). Анна Блинкова (все — Россия) — 612

Источник: Официальный сайт WTA

Теннис
Кори Гауфф
Эмма Наварро
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Анастасия Павлюченкова