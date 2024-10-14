Соболенко возглавила чемпионскую гонку WTA, Калинская отыграла одну позицию

Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Обновленная версия сезонного рейтинга была опубликована в понедельник на сайте организации. Соболенко, победившая на турнире категории WTA 1000 в Ухане (Китай), опередила польку Игу Швентек.

Также на одну позицию в чемпионской гонке поднялась россиянка Анна Калинская, которая теперь идет на 13‑м месте. Еще одна представительница России Дарья Касаткина сохранила десятую строчку.

Чемпионская гонка WTA от 14 октября:

1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9091 очко

2 (1). Ига Швентек (Польша) — 8285

3 (4). Кори Гауфф (США) — 5348

4 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5144

5 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4873

6 (6). Джессика Пегула (США) — 4705

7 (8). Чжэн Цинвень (Китай) — 4050

8 (7). Эмма Наварро (США) — 3568

9 (9). Даниэлла Коллинз (США) — 3176

10 (10). Дарья Касаткина — 2928…

13 (14). Анна Калинская — 2645

17 (15). Диана Шнайдер — 2414…

18 (19). Мирра Андреева — 2253…

24 (24). Людмила Самсонова — 1885…

26 (29). Екатерина Александрова — 1798…

28 (25). Анастасия Павлюченкова — 1776…

35 (35). Анастасия Потапова — 1482…

63 (61). Вероника Кудерметова — 838…

68 (78). Эрика Андреева — 775…

70 (76). Камилла Рахимова — 739…

84 (82). Анна Блинкова (все — Россия) — 612

Источник: Официальный сайт WTA