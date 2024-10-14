Мирра Андреева вышла во 2-й круг турнира в Нинбо

19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). На старте соревнований она разгромила американку Варвару Лепченко (160-й номер рейтинга), победив со счётом 6:2, 6:0.

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Матч продолжался лишь 56 минут. За это время Андреева выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Лепченко ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Во втором круге турнира в Нинбо Мирра Андреева сыграет с немкой Тамарой Корпач, которая попала в основную сетку как лаки-лузер.