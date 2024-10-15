Медведев назвал теннисиста, с которым хотел бы провести совместный отпуск

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, с каким представителем мужского тура хотел бы отправиться в совместный отпуск. Выбор Медведева пал на трёхкратного финалиста турниров «Большого шлема» норвежца Каспера Рууда.

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«Я бы хотел поехать со своей семьёй, но если выбирать, то Рууд, потому что мне нравится его энергетика — он спокойнее остальных ребят», — приводит слова Медведева пресс-служба Laver Cup.

Напомним, Медведев и Рууд вместе выступали за сборную Европы на прошедшем Кубке Лэйвера — 2024. Их команда прервала двухгодичное чемпионство сборной мира и выиграла трофей впервые с 2021 года.