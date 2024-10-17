Медведев получил безумную сумму за каждую секунду игры в Эр-Рияде

Турнир Six Kings Slam также нарвался на критику из-за ужасного качества трансляций, а Энди Маррей вообще против его проведения.

В Эр-Рияде стартовало выставочное соревнование Six Kings Slam, победитель которого получит рекордные в истории тенниса $ 6 млн призовых. Гонорар для чемпиона почти в два раза выше, чем на всех турнирах «Большого шлема», так что с мотивацией ни у кого проблем быть не должно.

В первый игровой день итальянец Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева (6:0, 6:3), а испанец Карлос Алькарас победил датчанина Хольгера Руне (6:4, 6:2). Дальше Синнера ждёт встреча с сербом Новаком Джоковичем, Алькарас же сразится с завершающим карьеру соотечественником Рафаэлем Надалем.

Саудовская Аравия – страна, которая постепенно врывается в большой теннис. В ноябре в Эр-Рияде пройдёт Итоговый турнир WTA. С мужским теннисом пока не всё так гладко. Пока шейхи проводили лишь молодёжный Итоговый и выставочные турниры, хотя в обозримом будущем Саудовской Аравии должны дать новый «Мастерс».

Six Kings Slam, или «Шлем шести королей» — своего рода репетиция перед будущими крупными соревнованиями в Эр-Рияде. Организаторы получают ценный опыт, в том числе на отрицательных моментах.

Турнир начался с яркой церемонии открытия, однако непосредственно начало первого матча между Синнером и Медведевым оставило любителей тенниса в замешательстве. Всё дело в странном ракурсе камеры. Она находилась слишком высоко над кортом и далеко от него. Многим было неудобно смотреть игру, что вызвало жалобы в соцсетях.

Возможно, организаторы прислушаются к замечаниям и сделают трансляции всех оставшихся матчей по стандартам крупных турниров ATP и «Больших шлемов».

«Типичный ракурс камеры на Six Kings Slam выглядит так, будто съемки ведутся с дирижабля высоко над Эр-Риядом», — поддержал жалобы фанатов известный теннисный журналист Бен Ротенберг.

Очевидно, что сразу после игры Синнер – Медведев они исправить ситуацию не успели. Противостояние Карлоса Алькараса и Хольгера Руне пришлось смотреть с того же неудобного ракурса

Организаторы заманили именитых участников щедрыми призовыми. Как упоминалось выше, победитель турнира в Эр-Рияде получит $ 6 млн, но всем остальным игрокам гарантировано по $ 1,5 млн. Чек на такую сумму уже получили Даниил Медведев и Хольгер Руне после поражений от Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

Вылет Руне от Алькараса стал вполне ожидаемым. Хольгер, при всём уважении, вообще выглядит несколько лишним в списке участников. Однако заявку составляли в начале сезона. Тогда предполагалось, что 21-летний Руне преодолеет кризис и как минимум будет стабильно держаться в топ-10 рейтинга ATP. Получилось с точностью до наоборот – датчанин выпал из первой десятки и сейчас является 14-й ракеткой мира (причём это далеко не предел вероятного падения). Руне может быть доволен тем фактом, что навязал Алькарасу кое-какое сопротивление в первом сете и заработал $ 1,5 млн за 1 час и 12 минут.

Куда более интригующим выглядело противостояние первой ракетки мира Янника Синнера и пятой Даниила Медведева. Однако Синнер добыл очень лёгкую победу – 6:0, 6:3 за 1 час 9 минут. Медведев не получал «баранок» более четырёх лет, когда в феврале 2020 года уступил своему нынешнему тренеру Жилю Симону (4:6, 0:6) на турнире в Марселе. Даниил выглядел лучше во втором сете, но Янник всё равно не оставил ему никаких шансов.

В Сети активно обсуждалось поражение Медведева. В частности, многие аккаунты высчитывали его заработок за определённый промежуток времени. Медведев получил $ 1,5 миллиона за матч, длившийся чуть более часа. Каждую минуту на корте его счёт пополнялся на $ 21 739, а за секунду он зарабатывал по $ 362. В популярном аккаунте Tennis Letter по этому поводу развернулась бурная дискуссия. Многие фанаты возмущались высоким гонораром Медведева, который практически не навязал Синнеру сопротивления на корте.

Весьма неоднозначный комментарий сделал известный теннисный журналист Жозе Моргаду. Он вроде как раскритиковал Медведева, но при этом посчитал, что его заработок — это «не так уж плохо».

«Янник — машина для побед. А Медведев вообще не появился на корте, однако заработал $ 1,5 млн за участие. Не так уж и плохо», — написал Моргаду в соцсетях.

Конечно, нужно сделать определённые оговорки. Всё это формальные и фактически ничего не значащие подсчёты. Медведева не просто так пригласили на Six Kings Slam вместе с другими суперзвёздами. Эта неделя является юбилейной 250-й для Даниила в топ-10 рейтинга ATP. Он выиграл US Open – 2021 и шесть раз участвовал в финалах ТБШ, является одним из лучших теннисистов последнего десятилетия.

В Эр-Рияде солидные призовые, однако Медведев заслужил получить их своей кропотливой работой в течение многих лет. Да, матч с Синнером у него не задался, но неудачные дни бывают у каждого игрока. Тем более Янник сейчас просто неудержим на быстром харде: в недавнем четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае он тоже достаточно уверенно обыграл Даниила (6:1, 6:4) в четвертьфинале, а затем не дал Новаку Джоковичу (7:6, 6:3) заработать хотя бы один брейк-поинт в финале. Интересно, что Новак сможет противопоставить Яннику в предстоящем полуфинале в Эр-Рияде.

Даже в таком болезненного поражении Медведев может найти положительный момент. Даниил имеет хорошие шансы попасть на Итоговый турнир ATP — сейчас он занимает четвёртое место в Чемпионской гонке с 4820 очками. Но официально он ещё гарантировал себе поездку в Турин. Нужно добрать немного очков, чтобы снять все вопросы. Есть хорошие шансы сделать это на предстоящем «пятисотнике» в Вене (21-27 октября). Заодно у Даниила появится возможность взять первый после «Мастерса» в Риме весной 2023 года титул. Это важно в психологическом плане, так как период Медведева без трофеев явно подзатянулся. В Вене не сыграют Янник Синнер, Карлос Алькарас и Новак Джокович. Недавно с соревнований снялся финалист US Open Тейлор Фриц. Главные конкуренты Медведева в борьбе за титул – Александр Зверев, Григор Димитров и Алекс де Минор. Всех их россиянин более чем способен обыграть на харде.

К слову, Синнер решил не ехать защищать титул в Вену во многом из-за участия Six Kings Slam. Директор австрийского «пятисотника» Хервиг Страка выразил возмущение по данному поводу.

«Этот выставочный турнир в Эр-Рияде не имеет особого смысла. В целом я недоволен такими соревнованиями посреди сезона. Очевидно, что проведение Six Kings Slam на этой неделе не удовлетворяет турнир в Вене, потому что лишает нас некоторых топовых игроков, включая действующего чемпиона Янника Синнера», — заявил Страка.

Недавно завершивший карьеру трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей ещё во время выступлений на корте скептически оценивал идею проведения турниров в Саудовской Аравии (в том числе выставочных). Энди беспокоили ситуация с правами человека в стране, а также слишком высокие призовые, которые, по его мнению, создадут ещё больший разрыв в доходах между теннисистами с низким рейтингом и звёздами.

Маррей остался верен себе и критиковал Six Kings Slam ещё до его начала. Энди сделал замечание британскому теннисисту Лиаму Броэди, которого восхитил эпичный трейлер турнира в Эр-Рияде с яркими образами участников.

«Разница в том, что это не фильм-блокбастер, и ты не будешь смотреть этот турнир, потому что он выставочный и никого не интересует», — написал Маррей в соцсетях.

Броэди пригласили в качестве комментатора Six Kings Slam на Sky Sports, после чего Маррей ещё раз его подколол.

«Ну теперь мне всё ясно, Лиам Броэди», — написал Маррей, добавив к посту эмодзи денег.

Как бы то ни было, Саудовская Аравия активно заходит в теннис. Это неизбежная данность, которую не изменит критика со стороны даже столь авторитетной персоны, как Маррей. Шейхи способны платить игрокам огромные деньги. Плохо это или нет? Мнения в среде болельщиков по этому вопросу могут разделиться, но теннисисты, которые зарабатывают не так много, как суперзвёзды футбола, баскетбола и ряда других видов спорта, явно не против получить солидные призовые, не прилагая для этого запредельных усилий. А турнир Six Kings Slam всё равно интересен зрителям, поскольку вывески Синнер – Медведев, Синнер – Джокович или Алькарас – Надаль сложно игнорировать.