Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

32-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге она уверенно обыграла немку Эллу Зайдель (121-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

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Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Путинцева выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Зайдель один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Нинбо Юлия Путинцева поспорит с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и чешкой Катержиной Синяковой.