Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев девятый раз в карьере проиграл сет со счётом 0:6. Сегодня, 16 октября, россиянин разгромно уступил в первом сете встречи с лидером мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером на выставочном турнире Six Kings Slam. В эти минуты в матче идёт второй сет.

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Последний раз он проиграл сет с «баранкой» в 2020 году своему нынешнему тренеру Жилю Симону в четвертьфинале турнира в Марселе (4:6, 0:6).

Ранее Медведев проигрывал со счётом 0:6:

«Мастерс» в Канаде (2020), с Рафаэлем Надалем — 0:3, 0:6;

Барселона (2019), с Домиником Тимом — 4:6, 0:6;

«Мастерс» в Мадриде (2018), с Кайлом Эдмундом — 4:6, 0:6;

Монпелье (2018), с Ришаром Гаске — 0:6, 3:6;

Будапешт (2017), с Ласло Джере — 0:6, 5:5 отказ;

Москва (2015), с Даниэлем Муньосом-де ла Навой — 0:6, 6:7 (6:8);

Москва (2013), с Виктором Балудой — 4:6, 0:6.

Кроме Медведева и Синнера, в турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который проходит с 16 по 19 октября, примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.