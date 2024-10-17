Швентек начала сотрудничество с бывшим тренером Халеп и Осаки

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что начала сотрудничество с тренером Вимом Фисеттом, который ранее работал с Симоной Халеп и Наоми Осакой.

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«У меня есть обещанные новости, и я с нетерпением жду этой новой главы в моей карьере. Рада объявить, что Вим Фисетт присоединяется к моей команде. Как вы знаете, сейчас готовлюсь к финалу WTA, но мой взгляд на карьеру всегда долгосрочный, а не краткосрочный… Много раз говорила, что моя карьера для меня — это марафон, а не спринт, и я действую, работаю и принимаю решения именно с таким подходом. Хочу добавить, что с нетерпением жду начала работы с Вимом. Вижу в нём очень хороший подход, видение, и дополнительным преимуществом является его огромный опыт работы на самом высоком уровне в теннисе. Известно, что всегда важно узнать друг друга получше, но у нас уже очень хорошее начало отношений, с нетерпением жду возвращения к соревнованиям». — написала Швёнтек в социальных сетях.

Ранее Ига Швёнтек рассталась с тренером Томашем Викторовским, с которым они начали работу в декабре 2021 года. До него польская спортсменка тренировалась под руководством Петра Сержпутовского.