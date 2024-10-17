Экс-россиянка Элина Аванесян проиграла 179-й ракетке мира

Экс-россиянка 48-я ракетка мира Элина Аванесян, выступающая за Армению, закончила выступления на турнире категории WTA-250 в Осаке (Япония). В матче 1/8 финала она в двух сетах уступила хозяйке корта Саре Саито, занимающей 179-ю строчку в рейтинге WTA — 6:7 (2:7), 4:6.

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Матч продолжался 1 час 57 минут. Армянская теннисистка один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету её соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и 6 выигранных брейк-пойнтов из 14.

В четвертьфинале турнира в Осаке Саито сыграет с австралийской теннисисткой 150-й ракеткой мира Кимберли Биррелл, вышедшей в 1/4 финала на отказе бельгийки Элисе Мертенс.