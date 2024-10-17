В ITIA сделали заявление об апелляции ВАДА по делу Янника Синнера

Генеральный директор международного агентства тенниса по честности (ITIA) Карен Мурхаус выступил с заявлением, в котором заявил, что ВАДА имеет право подать апелляцию по допинг-делу первой ракетки Янника Синнера, но рассмотрение дела не меняется вне зависимости от положения игрока.

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