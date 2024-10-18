Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Алма-Ате

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/4 финала он обыграл представителя Казахстана Бейбита Жукаева (213-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

© Чемпионат.com

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Хачанов выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Жукаева 14 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Алма-Ате Карен Хачанов поборется с австралийцем Александаром Вукичем, который в полуфинале неожиданно обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.