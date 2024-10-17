20-летняя Кори Гауфф сообщила, что приобрела собственный дом

Чемпионка US Open – 2023 третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф сообщила, что приобрела собственный дом.

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«Изменения в жизни: приобрела дом несколько месяцев назад. В любом случае это моя любимая комната в нём, лол.

А вот другой ракурс. Не буду устраивать экскурсию по дому, потому что интернету необязательно знать всё. Я просто хотела поделиться фотографиями из этой комнаты. Мне она нравится. Рада, что в 20 лет стала домовладелицей», — написала Гауфф в социальной сети.

© из личного архива Кори Гауфф

© из личного архива Кори Гауфф

Гауфф начала активно выступать на уровне WTA с 2019 года, тогда ей было лишь 15 лет. На данный момент сумма заработанных Кори призовых составляет почти $ 17 млн.