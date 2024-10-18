Теннисистка Коллинз передумала завершать карьеру

Американская теннисистка Даниэлла Коллинз призналась, что передумала завершать карьеру в этом сезоне.

В январе 30‑летняя Коллинз заявила, что завершит карьеру по окончании сезона. Американка занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

— Хоть я и была бы очень рада завершить теннисную карьеру на высокой ноте в этом году и с головой окунуться в следующую главу своей жизни, но все пошло не так, как планировалось. В последние несколько месяцев я не только справлялась с некоторыми проблемами со здоровьем, но и посещала специалистов, чтобы лучше понять, какой путь мне лучше всего выбрать для достижения своей главной мечты — создания семьи. Борьба с эндометриозом и бесплодием — это серьезная проблема для многих женщин, которую я активно преодолеваю. Я полностью уверена в команде, с которой работаю. Просто это займет больше времени, чем я думала. Итак, моя история не подошла к своему завершению. Я вернусь в тур в 2025 году. Хотя в жизни нет никаких гарантий, я надеюсь развить свой импульс 2024 года и продолжать играть до тех пор, пока не появится больше определенности в моем пути к рождению ребенка, — написала Коллинз в социальной сети.

За карьеру теннисистка пять раз становилась победительницей турниров WTA (из них четыре — в одиночном разряде), а также выходила в финал Открытого чемпионата Австралии‑2022.