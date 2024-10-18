Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Нинбо

На хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) завершился матч 1/4 финала, в котором встречались 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 13-я в мировом рейтинге Барбора Крейчикова из Чехии. Россиянка вышла в полуфинал на отказе чешской спортсменки — 7:6 (7:5), 3:2. При счёте 1:2 во втором сете Крейчикова брала медицинский тайм-аут.

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Спортсменки провели на корте 1 час 32 минуты. Мирра выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из шести.

Соперницей Андреевой в полуфинальном матче соревнований в Нинбо станет победительница встречи между 12-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и Каролиной Муховой из Чехии, занимающей 29-ю строчку в мировом рейтинге.