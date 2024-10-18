Спортивный врач назвал причину возможной ампутации яичка Рублева

Спортивный врач Никита Карлицкий в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» назвал причину возможной ампутации яичка российского теннисиста Андрея Рублева.

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В четверг на пресс‑конференции Рублев рассказал, что был близок к операции по ампутации яичек.

— Очень необычная история. Я такого не встречал ранее. Мы пообщались с коллегами и пришли к выводу, что тут, скорее всего, произошел перекрут привеска придатка и крайне маловероятно, что перекрут самого яичка. Это случается очень редко на фоне нагрузки. В такой ситуации нарушается кровоснабжение яичка или его части и возникает некроз (гангрена), что, естественно, требует удаление мертвого органа. Но тут доктора во время операции оценили жизнеспособность тканей и приняли решение не удалять, — сказал Карлицкий «Матч ТВ».

Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в шведском Стокгольме. За выход в полуфинал соревнований Рублев поспорит с Станисласом Вавринкой из Швейцарии.