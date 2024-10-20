«Это только один случай, а не 38». Лоренцо Музетти — о ситуации с допингом Синнера

18-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал новость о недавней допинг-пробе соотечественника, первой ракетки мира Янника Синнера. Он также отреагировал на появившуюся информацию о том, что в период с 2019 по 2023 год у 38 итальянских спортсменов из разных видов спорта были положительные результаты подобных тестов.

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