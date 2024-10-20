Россиянин Хачанов выиграл турнир АТР в Алма-Ате

Россиянин Карен Хачанов обыграл канадца Габриэля Диалло в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Алма-Ате.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу Хачанова, который имел на турнире 3-й номер посева. Диалло выступал без номера посева.

Хачанову 28 лет, он занимает 26-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина теперь 7 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытых чемпионатов США (2022) и Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Диалло 23 года, он является 118-й ракеткой мира. На счету канадца нет побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим достижением теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата США (2024).

Турнир в Алма-Ате относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составил более $1 млн.