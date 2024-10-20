Веснина о слезах Мирры Андреевой: у нее все впереди

Бывшая первая ракетка мира в паре Елена Веснина прокомментировала слезы 17-летней Мирры Андреевой после поражения от Дарьи Касаткиной в финале турнира в Нинбо, передает «ВсеПроСпорт».

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«Слезы Мирры? Ей всего 17 лет, у нее все еще впереди. Длинный сезон, все устали, она не сумела справиться с эмоциями. Зато как трогательно ее поддержала Дарья», — сказала Веснина.

Встреча, которая продолжалась 1 час 54 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:0, 4:6, 6:4. В третьей партии Касаткина отыгралась со счета 0:3.

Касаткина не выполнила эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету Андреевой не было эйсов. Она допустила пять двойных ошибок и четыре раза реализовала брейк-поинт.

Касаткина завоевала восьмой титул на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.