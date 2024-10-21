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Белорусская теннисистка Соболенко вновь стала первой ракеткой мира

Белоруска Арина Соболенко возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Белорусская теннисистка Соболенко вновь стала первой ракеткой мира
© РИА Новости

На счету белорусской спортсменки 9 706 очков, она обошла представительницу Польши Игу Свёнтек (9 665). Соболенко во второй раз стала первой ракеткой мира, ранее теннисистка занимала это место на протяжении восьми недель - с 11 сентября по 5 ноября 2023 года.

Тройку лучших замыкает американка Коко Гауфф (5 963). В топ-10 мирового рейтинга впервые с июня 2023 года вернулась россиянка Дарья Касаткина (3 500), которая ранее располагалась на 11-й позиции. На минувшей неделе первая ракетка России выиграла турнир в китайском Нинбо.

Из россиянок в топ-100 рейтинга входят Анна Калинская (12-е место), Диана Шнайдер (16), Мирра Андреева (17), Людмила Самсонова (23), Екатерина Александрова (28), Анастасия Павлюченкова (30), Анастасия Потапова (37), Камилла Рахимова (61), Вероника Кудерметова (62), Эрика Андреева (65) и Анна Блинкова (85).

Теннис
Эрика Андреева
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Анастасия Павлюченкова