Белорусская теннисистка Соболенко вновь стала первой ракеткой мира

Белоруска Арина Соболенко возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На счету белорусской спортсменки 9 706 очков, она обошла представительницу Польши Игу Свёнтек (9 665). Соболенко во второй раз стала первой ракеткой мира, ранее теннисистка занимала это место на протяжении восьми недель - с 11 сентября по 5 ноября 2023 года.

Тройку лучших замыкает американка Коко Гауфф (5 963). В топ-10 мирового рейтинга впервые с июня 2023 года вернулась россиянка Дарья Касаткина (3 500), которая ранее располагалась на 11-й позиции. На минувшей неделе первая ракетка России выиграла турнир в китайском Нинбо.

Из россиянок в топ-100 рейтинга входят Анна Калинская (12-е место), Диана Шнайдер (16), Мирра Андреева (17), Людмила Самсонова (23), Екатерина Александрова (28), Анастасия Павлюченкова (30), Анастасия Потапова (37), Камилла Рахимова (61), Вероника Кудерметова (62), Эрика Андреева (65) и Анна Блинкова (85).