Чемпионская гонка АТР: Даниил Медведев и Андрей Рублев остались 4-м и 8-м

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который занимает четвёртую строчку. Андрей Рублёв — восьмой.

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Лидером гонки остаётся итальянец Янник Синнер, второй — испанец Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает немец Александр Зверев. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Лидером гонки остаётся итальянец Янник Синнер, второй — испанец Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает немец Александр Зверев. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Лидером гонки остаётся итальянец Янник Синнер, второй — испанец Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает немец Александр Зверев. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 330 очков.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6710.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6215.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4820.

5 (5). Тейлор Фриц (США) — 4290.

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3910.

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3845.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3620.

9 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3355.

10 (12). Томми Пол (США) — 3135…

24 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1680...

64 (63). Роман Сафиуллин (Россия) — 773...

77 (73). Павел Котов (Россия) — 655.