Доминик Тим обыграл Александра Зверева в выставочном матче в Вене

Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим победил третью ракетку мира немца Александра Зверева в выставочном матче в преддверии турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

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Игроки провели один сет, который выиграл Тим со счётом 6:3.

«Я не мог представить себе лучшего последнего воскресенья в Вене. Надеюсь, что снова увижу многих из вас во вторник. Невероятно больно, что путешествие закончилось, но это было прекрасное время», — приводит слова Тима сайт ATP.

Напомним, соревнования в Вене станут прощальными для экс третьей ракетки мира из Австрии. В первом круге основной сетки турнира Доминик Тим сыграет с итальянцем Лучано Дардери.