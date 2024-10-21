$96.09-0.32104.40-0.45
Войти в почту

Арина Соболенко стала единоличным лидером по числу побед на ТБШ и WTA-1000 в 2024 году

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай) стала единоличным лидером WTA-тура по количеству побед в текущем сезоне на турнирах «Большого шлема» и соревнованиях категории WTA-1000 в одиночном разряде.

Соболенко стала единоличным лидером по числу побед на ТБШ и WTA-1000
© Чемпионат.com

В активе Соболенко после завоевания очередного титула чемпионки Уханя в совокупности 46 побед на турнирах WTA-1000 и ТБШ. На один выигранный матч от Арины отстаёт полька Ига Швёнтек.

Теннис. WTA. Лидеры сезона-2024 по количеству побед на мэйджорах и WTA-1000 (совокупно):

  1. Арина Соболенко (Беларусь) – 46;
  2. Ига Швёнтек (Польша) – 45;
  3. Кори Гауфф (США) – 40;
  4. Жасмин Паолини (Италия) – 32;
  5. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 28.
Теннис
Арина Соболенко