Алекс де Минор обыграл Штруффа на старте турнира ATP-500 в Вене

Десятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). На старте соревнований он в трёх сетах обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа (40-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 6:2.

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Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время де Минор выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Штруффа пять эйсов, шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира в Вене Алекс де Минор сыграет с 31-й ракеткой мира итальянским теннисистом Флавио Коболли.