Зверев второй раз в карьере выиграл 60 матчей в сезоне
Третья ракетка мира Александр Зверев в первом круге в Вене обыграл Йоэля Шверцлера (WC) – 6:2, 6:2.
Для немца эта победа стала 60-й в сезоне-2024. Ранее этот рубеж преодолел Янник Синнер (65).
Зверев второй раз в карьере выиграл 60 матчей в сезоне. Ранее ему это удавалось в 2018 году.
Дальше он сыграет с Алексом Микельсеном или Маркосом Гироном.
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Зверев второй раз в карьере выиграл 60 матчей в сезоне
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