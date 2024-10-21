Рублев с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Базеле

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), призовой фонд которого составил € 2 385 100.

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В стартовом матче Рублёв (1) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 33-ю ракетку мира из Португалии Нуну Боржеша.

Встреча Рублёва с Боржешом продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Рублёв четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Следующим соперником Рублёва в Базеле станет победитель матча Марин Чилич (Хорватия) — Алехандро Табило (Чили).

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