Шаповалов с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Базеле

95-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов уверенно стартовал на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В первом круге он не испытал проблем с китайцем Цзюнчэном Шаном (47-й номер рейтинга), победив со счётом 6:1, 6:4.

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Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Шаповалов выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Шана четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Базеле Денис Шаповалов сыграет с победителем матча между испанцем Роберто Карбальэс-Баэной и норвежцем Каспером Руудом.