Чесноков считает, что в 2025 году Андреева может войти в топ-10 рейтинга WTA

Россиянка Мирра Андреева сильно прогрессирует и может войти в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) уже в следующем сезоне.

Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Мирра Андреева провела очень хороший сезон. Она выиграла свой первый титул WTA, вышла в полуфинал на турнире Большого шлема, взяла серебро Олимпиады в паре. В 17 лет она показывает потрясающие результаты. Она быстро растет, у нее очень хорошие ноги, чувство мяча. Я думаю, в следующем сезоне она может войти уже в десятку мирового рейтинга", - сказал Чесноков.

17-летняя Андреева занимает 17-е место в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером соревнований в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.