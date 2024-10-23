Шнайдер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио

Диана Шнайдер вышла в ¼ финала теннисного турнира в Токио
Российская теннисистка Диана Шнайдер стала четвертьфиналисткой турнира в Токио.
Шнайдер, получившая шестой номер посева, во втором раунде обыграла болгарку Викторию Томову со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Следующей соперницей россиянки будет победительница пары Саяка Исии (Япония) — Зейнеп Сенмез (Турция).
WTA 500. Toray Pan Pacific Open Tennis. Токио. Хард. Призовой фонд — 922 тысячи долларов
Второй круг
Диана Шнайдер (Россия, 6) — Виктория Томова (Болгария) — 6:2, 6:2