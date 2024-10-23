Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Базеле

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швецария). В матче 1/8 финала он в двух сетах обыграл 21-ю ракетку мира чилийца Алехандро Табило — 7:6 (7:3), 6:1.

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Матч продолжался 1 час 13 минут. Российский спортсмен выполнил 13 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету его соперника 12 эйсов, три двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта.

В 1/4 финала соревнований в Базеле Рублёв сыграет с победителем матча между бывшей третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой и американским теннисистом Беном Шелтоном.