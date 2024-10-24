Хачанов вышел в третий круг турнира в Вене

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в третий круг хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче второго раунда он обыграл американца Брэндона Накашиму (38-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:4.

© Чемпионат.com

Матч продолжался 1 час 51 минуту. Россиянин выполнил девять эйсов и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. Его соперник восемь раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из двух. Также оба теннисиста допустили по одной двойной ошибке.

За выход в полуфинал турнира в Вене Карен Хачанов сыграет с бывшей шестой ракеткой мира, финалистом Уимблдона Маттео Берреттини.