Блинкова вышла в ¼ финала «Челленджера» в Мексике

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 125 в Тампико (Мексика).

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В матче второго круга Блинкова, получившая пятый номер посева, одержала победу над соотечественницей Анастасией Тихоновой со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

Следующей соперницей Блинковой станет американка Варвара Лепченко.

WTA 125. Abierto Tampico. Тампико (Мексика). Хард. Призовой фонд — 115 тысяч долларов

Второй круг

Анна Блинкова (Россия, 5) — Анастасия Тихонова (Россия) — 6:0, 6:7 (4:7), 6:1