Касаткина одержала победу над 73-й ракеткой мира в 1/8 финала в Токио

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). В матче 1/8 финала она обыграла американку Маккартни Кесслер (73-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 58 минут. Россиянка выполнила три подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету её соперницы два эйса, столько же двойных ошибок и четыре выигранных брейк-пойнта из девяти.

В 1/4 финала соревнований в столице Японии Касаткина сыграет с другой представительницей США 155-й ракеткой мира Софьей Кенин.